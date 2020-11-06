Запись церемонии открытия "Послания к человеку" набрала почти 300 тысяч просмотров

В этом году от традиционного празднования на Дворцовой площади пришлось отказаться.

Запись церемонии открытия кинофестиваля "Послание к человеку" набрала почти 300 тысяч просмотров в соцсети "ВКонтакте". Такие выводы можно сделать из публикации на странице фестиваля в соцсети.

Перед гостями церемонии выступили музыкант Вячеслав Бутусов и группа "Орден Славы", которые исполнили композиции со своего нового альбома и песни группы "Наутилус Помпилиус".

В 2020 году из-за пандемии коронавируса от традиционной церемонии на Дворцовой площади пришлось отказаться, ряд событий фестиваля перешел в онлайн-формат.

Церемония состоялась вечером во вторник, 3 ноября. Событие состоялось на Новой сцене Александринского театра. В своей речи на открытии фестиваля президент смотра, режиссер Алексей Учитель отметил, что каждый фильм и "авторский взгляд на экран" является своеобразной "вакциной". Он также выразил надежду, что в 2021 году фестиваль получится отметить более празднично и пригласить в Петербург лауреатов и гостей, участвовавших в "Послании к человеку" в разные годы.

Фото: Piter.tv