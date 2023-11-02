Открытие Международного джазового фестиваля Saint-Petersburg Jazz Festival

Концерт "I Международный джазовый фестиваль. Открытие" состоится 22 июля в Большом зале Филармонии имени Шостаковича. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 6 лет.

В рамках открытия Saint-Petersburg Jazz Festival в Петербургской государственной Академической филармонии имени Шостаковича выступят Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана, Юрий Башмет и Камерный ансамбль "Солисты Москвы".

Юрий Башмет является одним из крупнейших музыкантов современности, который получил всемирное признание, альтистом и дирижером. Он стал первым музыкантом в истории, доказавшим возможности альта как солирующего инструмента.

Камерный ансамбль "Солисты Москвы" создал Юрий Башмет в 1986 году. В его репертуаре – более 350 шедевров отечественной и мировой классики. Ансамбль исполняет сочинения Канчели, Губайдулиной, А. Чайковского и композиторов-современников.

На Saint-Petersburg Jazz Festival Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр совместно с Юрием Башметом и Камерным ансамблем "Солисты Москвы" представят специальную программу.

Фото: spbjazzfest.ru