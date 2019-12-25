Древние животные получили название оверорапторы.

Открыт новый вид динозавров. Об этом заявили аргентинские палеонтологи в издании Infobae. По данным ученых, существа, которых назвали оверорапторы, имели конечности, напоминающие крылья. Ими древние животные пользовались во время передвижения. Лапы с крыльями были необходимы для удержания равновесия, а при смене направления. На задних конечностях динозавров находился длинный коготь, необходимый для охоты.

Стоит отметить, что необычные окаменелости обнаружены в провинции Рио-Негро в 2013 году. Тогда точно классифицировать их хозяина не получилось. Ученым пришлось организовать новую экспедицию, чтобы найти больше останков нового вида динозавров.

Ученые считают, что оверорапторы имели длинные конечности и небольшое тело. В длину животное достигало около полутора метров. несмотря на наличие крыльев, древние существа не могли летать.

Обнаружен последний из выживших динозавров.

Фото: Gabriel Lio