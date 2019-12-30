Открылась продажа билетов на этап гонки DTM на трассе "Игора Драйв"

Зрители смогут увидеть 600-сильные болиды Audi, BMW и Aston Martin, несущихся на скорости более чем в 300 км/ч.

Комплекс "Игора Драйв" объявил о продаже билетов на российский этап международной гоночной серии DTM. Он запланирован на 29-31 мая 2020 года. Это будут первые международные соревнования на данной трассе.

Зрители смогут увидеть 600-сильные болиды Audi, BMW и Aston Martin, несущихся на скорости более чем в 300 км/ч. Стоимость билетов начинается от 390 рублей, при этом в период до 29 февраля на разные категории билетов действуют скидки до 30%.

Помимо гонок можно будет увидеть музыкальный концерт, шоу стантрайдеров, посетить автограф-сессию гонщиков и многое другое.

Ранее гоночная трасса под Петербургом получила престижную категорию.

Фото: Piter.TV