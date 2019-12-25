Фонтан у Казанского собора временно отключили

У сооружения забились насосные фильтры. Специалисты ГУП "Водоканал" проводят мероприятия про прочистке.

В понедельник, 10 июля, фонтан у Казанского собора был отключён на время на время очистных работ. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петребурга".

Как сообщили в организации, у сооружения забились насосные фильтры. Специалисты проводят мероприятия про прочистке, которые обещают завершит уже сегодня до 18:00.

Петербуржцам и гостям города принесли извинения за неудобства и попросили заранее планировать свой "фонтанный" маршрут.

Ранее мы сообщили о том, что водоканал переключил на новые водопроводные сети полсотни зданий в Невском районе.

Фото: Telegram / Водоканал Санкт-Петербурга