Фонтан у Казанского собора временно отключили

В понедельник, 10 июля, фонтан у Казанского собора был отключён на время на время очистных работ. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петребурга".
Как сообщили в организации, у сооружения забились насосные фильтры. Специалисты проводят мероприятия про прочистке, которые обещают завершит уже сегодня до 18:00.
Петербуржцам и гостям города принесли извинения за неудобства и попросили заранее планировать свой "фонтанный" маршрут.
Ранее мы сообщили о том, что водоканал переключил на новые водопроводные сети полсотни зданий в Невском районе.
Фото: Telegram / Водоканал Санкт-Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все