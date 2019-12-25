Отели в Петербурге продолжают развивать бизнес после ухода международных операторов

Владельцы гостини могут сократить издержки и расширить количество объектов.

Петербургские отели занимаются развитием собственного бизнеса после того, как отечественный рынок покинули многие международные операторы. Примеры первых успехов приводит издание "КоммерсантЪ".

Владельцы отелей воспользовались возможностью и открыли новые горизонты на рынке. В частности, они могут сократить издержки и расширить количество объектов. Так, отель "Гранд Отель Мойка 22" основал компанию "Премиум резиденс менеджер", в состав которой войдут несколько заведений в центре города и два гостиниц в Сестрорецке. С одним из отелей уже заключили договор.

В январе 2023 года в Северной столице располагались 6,7 тыс. гостиничных номеров под управлением зарубежных операторов: это меньше показателей за 2019 год на 32%.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге "Петрович" купил офисные активы JetBrains.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)