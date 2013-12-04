В Петербурге "Петрович" купил офисные активы JetBrains

Общая площадь объектов составляет 30 тыс. кв. м.

IT-компания JetBrains продала два своих офиса на Приморском проспекте в Северной столице ритейлеру "Петрович". Таким образом, организация полностью ушла с российского рынка. Об этом пишет издание "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.

Общая площадь объектов составляет 30 тыс. кв. м. Ожидается, что новый владелец построит на территории ещё одно здание на 35 тыс. кв.м.

"Петрович" считается одним из наиболее влиятельных в стране DIY-ритейлеров России: по объёму продаж он уступает только Leroy Merlin. Всего ему принадлежат 20 торговых и строительных центров в Москве, Петербурге и других регионах РФ.

Ранее мы сообщили о том, что за два месяца петербургские бизнесмены выплатили 17 млрд рублей налога на сверхприбыль.

Фото: Строительный торговый дом "Петрович"