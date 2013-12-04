За два месяца петербургские бизнесмены выплатили 17 млрд рублей налога на сверхприбыль

За период с октября по ноябрь предприниматели в Северной столице выплатили 17 млрд рублей. Об этом рассказал глава управления ФНС РФ по региону Александр Гнедых в рамках Петербургского налогового форума.

В общей сложности показатель составил 95% от запланированной суммы налога на сверхприбыль для организаций города. Благодаря своевременным налоговым платежам, около 2,5 тыс. компаний воспользоваться дисконтом и уменьшить его в два раза.

Напомним, что налог на сверхприбыль обязаны платить компании, среднегодовая прибыль которых за два предыдущих года оказалась больше одного млрд рублей. Рассчитаться с государством нужно обязательна до 28 января 2024 года.

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