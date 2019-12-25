Отели Петербурга и Москвы в 2020 году потеряли 132 млрд рублей

Больше всего пострадали гостиницы с устаревшим номерным фондом, которые находятся далеко от центра.

Совокупная недополученная выручка гостиниц Петербурга и Москвы в 2020 году составила около 132 млрд рублей. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Rusland SP.

Средняя загрузка гостиниц в Москве в этом году составила 40% против 75% в прошлом году. Недополученная выручка составила 113, 455 млрд рублей.

В Петербурге средний уровень загрузки снизился с 70% до 35%. В результате недополученная выручка отелей Петербурга составила 18,455 млрд рублей.

Больше всего пострадали гостиницы с устаревшим номерным фондом, которые находятся далеко от центра. Меньше пострадали качественные отели в туристических зонах города.

Оживления в отрасли можно ожидать не раньше сезона 2021 года, чтобы рынок полностью пришел в норму, потребуется не меньше трех лет.

В 2020 году Эрмитаж потерял 80% посетителей.

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