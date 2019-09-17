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Отец закопал тело погибшего от удара током сына в Ленобласти
Сегодня, 11:24
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nastya960

Отец закопал тело погибшего от удара током сына в Ленобласти

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Полицейские прибыли, когда отец практически полностью закопал тело сына.

Молодого человека накануне убило током на трансформаторной будке во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом 78.ru сообщил источник в экстренных службах.

Двое мужчин красили конструкции трансформатора в СНТ "Хрустальное". Током ударило 20-летнего молодого человека, уроженца одного из соседних государств.

Когда на место происшествия прибыли полицейские, отец уже практически закопал тело погибшего сына в землю. Правоохранители выясняют детали произошедшего.

Ранее СК возбудил уголовное дело после гибели двух рабочих от удара током в Буграх.

Фото: pixabay

Теги: ток, удар током
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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