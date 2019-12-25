СК возбудил уголовное дело после гибели двух рабочих от удара током в Буграх

Еще одного мужчину увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Следственный комитет Ленобласти возбудил уголовное дело после гибели двух рабочих на территории промышленной зоны в поселке Бугры. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по ЛО.

По версии следствия, трое мужчин выполняли работы по обшивке ангара. При перемещении перекатных строительных лесов они задели ими провода линии электропередач. В результате рабочих ударило током. Двое из них скончались на месте происшествия, третьего увезли в больницу в тяжелом состоянии.

На место происшествия выезжали следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".

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Фото: lenobl.sledcom.ru