Отец Черышева опроверг слухи об интересе "Зенита" к его сыну

По его словам, они впервые слышат об этом.

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Черышев в интервью порталу "Рейтинг Букмекеров" поделился мнением об интересе клубов Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) к его сыну, полузащитнику испанской "Валенсии" Денису Черышеву.

Рассматривает ли Денис возможность переехать в Россию? Мы первый раз об этом слышим, даже новостей не читали. Разговоров никаких не идет, никто об этом не говорил. Дмитрий Черышев, бывший футболист

Напомним, Денис Черышев играет за "Валенсию" с августа 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 22 матча и забил три гола во всех турнирах.

Ранее мы писали, что Денис Черышев может перейти в "Зенит".

Фото: VK / @teamrussia