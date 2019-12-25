Отдыхающие купались возле трупа на пляже Нижнего Новгорода

Его голову накрыли пакетом, чтобы не пугать окружающих.

На пляже Нижнего Новгорода отдыхающие накрыли мертвого человека пакетом и продолжили свое летнее времяпровождение. Видеоролик опубликовал Telegram-канал "Двач".

На кадрах видно, как тело человека находится частично в воде, а возле него купаются и загорают отдыхающие люди. По данным портала NN.ru, погибшим оказался 23-летний нижегородец, который купался в неположенном месте.

По словам очевидцев, голову мужчины накрыли пакетом, чтобы не пугать присутствующих.

В настоящее время выяснятся обстоятельства смерти мужчины. Дело передано в СК РФ. Следователи организовали доследственную проверку.

Ранее в Финском заливе выловили труп неизвестного в плавках.

Фото: скриншот Telegram/Двач

