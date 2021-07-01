Отделение послеродового пребывания для многодетных матерей открылось в роддоме №10

Дизайн отделения выполнен по мотивам сказки Антуана де Сент-Экзюпери.

В роддоме №10 открылось отделение послеродового пребывания для многодетных родильниц "Маленький принц" в преддверии Дня семьи, любви и верности. Об этом рассказали в Аппарате вице-губернатора Петербурга Владимира Княгинина.

Дизайн отделения выполнен по мотивам сказки Антуана де Сент-Экзюпери. Расписывали стены художники-волонтеры социального проекта "Добрые стены". В завершении оформления участвовали многодетные мамы и врачи.

Отделение открыли в рамках медико-социальных программ национальных проектов "Демография" и "Здравоохранение". В их числе программы "Многодетная беременная", которая помогает многодетным мамам проходить медицинские обследования с комфортом, "Мы вас слышим", ориентированная на содействие женщинам с проблемами слуха.

Ранее мы сообщили о том, на Малой Садовой работу начала фотовыставка ко Дню семьи, любви и верности.

Фото: Комздрав Петербурга