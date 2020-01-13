От ритейлеров потребуют снизить цены вслед за производителями

Речь идет снижении цен на овощи.

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов на совещании партии "Единая Россия" с руководством правительства и главами регионов по сдерживанию цен на продукты питания заявил, что Минпромторг потребует от крупных ритейлеров снизить цены на овощи вслед за производителями.

Безусловно, мы будем требовать от ритейла, от крупного ритейла, чтобы это снижение цен транслировалось в полку, как мы всегда в общем-то и работали, - сказал он.

Ранее мы писали, что в августе перед началом учебного года в России могут вырасти цены на канцтовары на 10-30%. Сильнее всего подорожают ручки, тетради, альбомы для рисования, а также папки с файлами.

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