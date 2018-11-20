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Смольный не будет требовать от "Метростроя" 46 миллионов через суд
Сегодня, 16:22
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nastya960

Смольный не будет требовать от "Метростроя" 46 миллионов через суд

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Иск в Арбитражный суд был подан в конце 2018 года.

Дирекция транспортного строительства Петербурга отказалась от иска к "Метрострою" на 46 миллионов рублей. Заявление в Арбитражный суд Петербурга Дирекция транспортного строительства Петербурга подала в декабре 2018 года. Информация об этом опубликована на портале "Электронное правосудие".

Ходатайство от Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Дирекция транспортного строительства" об отказе от заявления полностью или в части внесено.

Портал "Электронное правосудие"

Иск был подан из-за "необоснованного обогащения". Иск был подан в конце 2018 года.

Фото: Piter.TV

 

 

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Теги: метрострой, смольный, фрунзенский радиус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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