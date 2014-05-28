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От гриппа привились более 200 тыс. петербуржцев
Сегодня, 20:12
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От гриппа привились более 200 тыс. петербуржцев

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Кроме того, в ведомстве напомнили о работе 47 мобильных пунктах вакцинации.

В Петербурге с начала прививочной осенней кампании поставили вакцину от гриппа 200 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по здравоохранению во вторник, 12 сентября.

Кроме того, в ведомстве напомнили о работе 47 мобильных пунктов вакцинации, которые расположены у торговых центров и станций метро. В них врач-терапевт проводит консультацию, измеряет температуру и уточняет наличие аллергий. 

С полным списком мобильных пунктов вакцинации можно ознакомиться на сайте комитета.

Фото: Комитет по здравоохранению Петербурга

Теги: вакцинация от гриппа, мобильные прививочные пункты
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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