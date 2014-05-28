От гриппа привились более 200 тыс. петербуржцев

Кроме того, в ведомстве напомнили о работе 47 мобильных пунктах вакцинации.

В Петербурге с начала прививочной осенней кампании поставили вакцину от гриппа 200 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по здравоохранению во вторник, 12 сентября.

Кроме того, в ведомстве напомнили о работе 47 мобильных пунктов вакцинации, которые расположены у торговых центров и станций метро. В них врач-терапевт проводит консультацию, измеряет температуру и уточняет наличие аллергий.

С полным списком мобильных пунктов вакцинации можно ознакомиться на сайте комитета.

Фото: Комитет по здравоохранению Петербурга