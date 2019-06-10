От "Мега Парнас" начали эвакуировать автобусы "запрещённых" направлений

Эвакуируют авто от ООО "Пятый парк".

В понедельник, 3 августа, стало известно, что перевозчику ООО "Пятый парк" запретили перевозить пассажиров от "Мега Парнас".

"Запрещенный" теперь транспорт эвакуируют. Так, возле конечной остановки был эвакуирован один автобус. Фирме вынесли предупреждение: другой транспорт будет временно изъят; поэтому с маршрута решили снять все машины по причине отсутствия карты маршрута в автобусе. Представители предприятия отметили, что карта есть, просто не распечатана.

Ранее мы писали, что некоторые ТЦ города накажут за несоблюдение мер безопасности.

Фото: ВКонтакте / mega__dybenko