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От "Мега Парнас" начали эвакуировать автобусы "запрещённых" направлений
Вчера, 22:35
76
smirenny

От "Мега Парнас" начали эвакуировать автобусы "запрещённых" направлений

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Эвакуируют авто от ООО "Пятый парк".

В понедельник, 3 августа, стало известно, что перевозчику ООО "Пятый парк" запретили перевозить пассажиров от "Мега Парнас".

"Запрещенный" теперь транспорт эвакуируют. Так, возле конечной остановки был эвакуирован один автобус. Фирме вынесли предупреждение: другой транспорт будет временно изъят; поэтому с маршрута решили снять все машины по причине отсутствия карты маршрута в автобусе. Представители предприятия отметили, что карта есть, просто не распечатана. 

Ранее мы писали, что некоторые ТЦ города накажут за несоблюдение мер безопасности.

Фото:   ВКонтакте / mega__dybenko

Теги: мега парнас, эвакуация автобусов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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