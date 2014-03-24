Освобожденный из плена военный НМ ДНР рассказал, что спрашивает СБУ

Владислав Егильницкий объяснил, что от него СБУ пытались добиться в плену.

Освобожденный из плена военный Народной милиции Донецкой народной республики рассказал журналистам "РИА Новостей" о том, что спрашивает Служба безопасности Украины. Владислав Егильницкий отметил, что сотрудники СБУ разработали опросник для военнопленных, в котором задаются вопросы про русский мир и принадлежность Крыма.

Там есть опросник военнопленного у них специальный. Плюс еще анкета про наших родителей, про родственников, какого они настроения, настроены ли они к России. Владислав Егильницкий, военный НМ ДНР

Напомним, что между российской и украинскими сторонами произошел обмен пленными в формате "110 на 110". На территорию РФ вернулись 12 бойцов из ДНР и двое солдат из ЛНР. Очевидцы заметили, что у них спрашивали позицию относительно принадлежности полуострова, мнение о Владимире Путине, проведении специальной военной операции. Все эти вопросы и их ответы документировались, а протоколы допроса пленным давали перечитать и подписать.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости