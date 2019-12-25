За ограбление ювелирного салона на 900 тысяч петербуржца осудили на 4,5 года

Он будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.

В Петербурге осужден грабитель ювелирного салона в Московском районе. Об этом рассказали в районной прокуратуре.

В суде установлено, что днем 17 ноября 2023 года подсудимый, находясь в торговом зале ювелирного магазина на Звездной, д. 8, лит. А, во время демонстрации похитил планшет с 15 золотыми колье. Общий ущерб составил около 900 тысяч рублей.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

В августе из квартиры на Композиторов украли валюту и украшения на 1,1 млн рублей.

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