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За ограбление ювелирного салона на 900 тысяч петербуржца осудили на 4,5 года
Сегодня, 13:40
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

За ограбление ювелирного салона на 900 тысяч петербуржца осудили на 4,5 года

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Он будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.

В Петербурге осужден грабитель ювелирного салона в Московском районе. Об этом рассказали в районной прокуратуре.

В суде установлено, что днем 17 ноября 2023 года подсудимый, находясь в торговом зале ювелирного магазина на Звездной, д. 8, лит. А, во время демонстрации похитил планшет с 15 золотыми колье. Общий ущерб составил около 900 тысяч рублей.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

В августе из квартиры на Композиторов украли валюту и украшения на 1,1 млн рублей.

Фото: unsplash

Теги: звездная улица, ограбдение, ювелирный салон
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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