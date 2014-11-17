Из квартиры на Композиторов украли валюту и украшения на 1,1 млн рублей

Ведется расследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге произошло ограбление квартиры на улице Композиторов. Как стало известно Piter.TV, владелец обнаружил пропажу ценностей на общую сумму около 1,1 млн рублей.

Мужчина обратился в полицию вечером в воскресенье, 4 августа. Он сообщил, что из его квартиры были похищены 10 тыс.долларов и ювелирные изделия. Полицейские установили, что злоумышленник проник в квартиру, расположенную на пятом этаже, в июле. Из квартиры были украдены 8 тыс. долларов, 2 тыс. евро, семь колец с драгоценными камнями и три цепочки с крестиком из желтого металла.

Материальный ущерб составил около 1,1 млн рублей. Ведется расследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в Янино задержали подозреваемую в краже кошелька у пенсионерки.

Фото: Piter.TV (создано с помощью GigaChat)