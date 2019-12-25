Московские специалисты проведут анализ образцов, найденных на Камчатке.

Останки жертв крушения Ан-26 отправили в Москву для ДНК-экспертизы. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал собственный источник в экстренных службах по региону. Столичные эксперты получал 270 фрагментов человеческих тел. Все они относятся к жертвами трагедии с пассажирским самолетом, упавшим на Камчатке 6 июля.

Самолетом направлены в Москву в Российский центр судебно-медицинской экспертизы 270 биоматериалов. источник агентства

С начала поисков спасатели нашли 11 тела и 251 человеческий фрагмент. Сейчас на месте авиакатастрофы работают 22 специалиста из личного состава ГУ МЧС и пять единиц спецтехники. Проверяется зона чрезвычайной ситуации. Напомним, что на борту упавшего воздушного судна находились 28 человек, включая ребенка. Они летели в Палану из Петропавловска-Камчатского. Никто не выжил.

Появилось новое видео с места крушения Ан-26 на Камчатке.

Фото: ГУ МЧС РФ