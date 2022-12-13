В ручье на территории Александрийского парка нашли череп и кости человека

Останки направлены на генетическую экспертизу.

В понедельник, 24 апреля, в экстренные службы поступило сообщение от прохожего об обнаружении им в воде Троицкого ручья на территории Александрийского парка черепа, а также тазовой и берцовой костей неустановленного человека. Об этом стало известно Piter.TV.

Костные останки направлены в морг для проведения генетической экспертизы.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что владелец частного дома в Стрельне нашёл в подвале человеческие кости.

Фото: Piter.TV