Особняк Руадзе в Петербурге выставлен на продажу за 872 млн рублей

Хотя цена особняка высока, эксперты полагают, что объект представляет собой выгодное вложение благодаря его расположению на Каменном острове, одном из самых престижных районов города.

Деревянный особняк Руадзе в Петербурге, спроектированный архитектором Георгием Прейсом и включенный в список объектов культурного наследия города, выставлен на продажу за 872 миллиона рублей, сообщает издание "КоммерсантЪ".

Здание, расположенное на набережной реки Малая Невка, 33А. В состав лота входят сам особняк в неоклассическом стиле общей площадью 1,465 тысячи квадратных метров и прилегающая территория площадью 3,575 тысячи квадратных метров. Здание подходит как для частного использования, так и для размещения офисов класса В, что соответствует текущему назначению объекта.

Хотя цена особняка высока, эксперты полагают, что объект представляет собой выгодное вложение благодаря его расположению на Каменном острове, одном из самых престижных районов города. Однако, как подчеркивает Валерий Трушин из IPG.Estate, инвестиции в такой объект могут окупиться нескоро из-за небольшой площади, которая ограничивает потенциальный доход от аренды.

Ранее мы сообщили о том, что в Росгосцирке рассказали о проекте реконструкции блокадной подстанции.

Фото: citywalls.ru