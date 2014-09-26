Особняк Александровской на набережной Кутузова признали памятником

Здание было создано в конце XVIII века и перестроено в 1882 году.

Особняк Елены Александровской на набережной Кутузова вошёл в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Об этом сообщила пресс-службе КГИОП.

Здание было создано в конце XVIII века и перестроено в 1882 году архитектором Набоковым по заказу владелицы. В особняке обновился лицевой фасад, появились дворовые корпуса. Позже, в 1908 году объект стал собственностью правления нефтепромышленного и торгового общества "Мазут". Интерьеры особняка были перестроены архитектором Гиршовичем.

В ведомстве добавили, что в конце XIX века в особняке Александровской проживал генерал от инфантерии, лейтенант-адъютант, будущий Военный министр и командующий сухопутными войсками в Русско-японскую войну 1904-1905 годов Алексей Куропаткин.

Ранее мы сообщили о том, что в субботнике на даче Фаберже приняли участие более 50 волонтёров.

Фото: КГИОП