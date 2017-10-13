Основателя сети "Додо Пицца" вызвали на допрос по делу о продаже наркотиков

Бизнесмен собрался подавать иск за клевету.

Основателя сети пиццерий "Додо Пицца" Федора Овчинникова в минувшую среду попросили явиться на допрос в ходе расследования по делу о сбыте наркотиков через ресторанный бизнес. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Facebook.

Известно, что расследование началось после того, как в полицию в письменном и электронном виде поступило заявление от некой Прониной Е.В. Женщина написала, что предприниматель и его партнер занимается поставкой наркотических средств из латинской Америки, отметив, что Овчинников часто бывает за границей. По ее мнению, сеть пиццерий является лишь прикрытием.

В районном ОВД бизнесмену объяснили, что заявительницу никто лично не видел, а МВД не может ее найти по имени и фамилии. Сам основатель ресторанов общественного питания заявил, что ему известен случай, когда в одном из заведений нашли закладку с наркотиками. Однако на место происшествия была вызвана полиция.

Федор Овчинников посчитал обвинения в свой адрес абсурдными. Предприниматель собирается подавать встречный иск о клевете в свой адрес.

Ранее Piter.tv писал, что судьям разрешено ездить за рулем в пьяном виде.