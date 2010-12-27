Основательница магазинов косметики и парфюмерии открыла в Петербурге винно-косметический бутик

В магазине будут продавать вино и косметику из вина.

Основательница сети "Рив Гош" Лариса Карабань открыла в Петербурге новую сеть винно-косметических магазинов. Об этом сообщил "РБК".

В бутике будут продавать итальянские вина, которые начали привозить в Россию в 2016 году. Помимо вина в магазине будут продавать парфюм стоимостью от 16 тысяч рублей и косметические средства по уходу, сделанные на основе вина (ценовой диапазон - от 1 тыс. до 4,5 тысяч рублей). Вся продукция будет производиться из сырья, которое выращивают на собственных виноградниках владелицы бутика.

Инвестиции в первый бутик площадью 80 квадратных метров составили 15 миллионов рублей. Если в Петербурге новый магазин оправдает себя, торговые точки откроют в крупных городах России, а также Италии (например, в Милане и Флоренции).

В Роскачестве назвали лучшее российское вино.