Основатель петербургского бренда косметики Levrana запустит производство сидра

Предприятие по изготовлению алкогольного напитка будет находиться в деревне Изборск Псковской области.

Владелец бренда косметики Levrana из Петербурга Леонид Леврана планирует заняться производством сидра высокого ценового сегмента. Об этом пишет "Коммерсантъ" сегодня, 25 августа.

Предприятие по изготовлению алкогольного напитка будет находиться в деревне Изборск Псковской области. Сейчас здание реконструируют.

Еще в прошлом месяце Леврана зарегистрировал ООО "Сидродельня Леонида Леврана". Он сообщил, что до конца 2023 года на заводе выпустят 165 литров сидра, а в 2024-м показатель увеличится до 500 тыс. литров в год. Со временем у бренда появится собственный сад.

Кроме того, в беседе с изданием предприниматель отметил, что напиток будут поставлять в рестораны и алкогольные бутики, а стоимость бутылки объемом 0,75 составит 800–900 рублей.

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