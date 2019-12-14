В Ленобласти обнаружен подпольный цех для производства алкоголя

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность крупной организации по производству нелегальной алкогольной продукции.

28 июля в деревне Углово Всеволожского района Ленобласти сотрудники Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СЗФО вместе с ГУ МВД РФ обнаружили и ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя. О результатах рейда сообщает пресс-служба Федерального ведомства по регулированию алкогольного рынка.

Для производства продукции был задействован крупный ангар, внутри которого нашлось место для кустарной линии розлива. Всего при осмотре помещений было найдено более 4500 бутылок самопального алкоголя и свыше 6000 литров спиртосодержащей жидкости. Для последующей продажи у предприимчивых бутлегеров имелись и поддельные акцизные марки.

Все оборудование, алкогольная и спиртосодержащая продукция были изъяты для утилизации.

Ранее завершилось расследование деятельности группировки из Ленобласти, создавшей крупную нарколабораторию в Тосненском районе.

Фото: Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка