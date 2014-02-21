Бренд из Петербурга Levrana запустит производство в Сербии

Левран объяснил, что некоторое сырье не получится ввезти, однако оно необходимо для выпуска продукции. Так, если поставки прекратятся, то придется из Сербии в Россию возить уже готовую продукцию.

Бренд косметики Levrana из Петербурга заявил, что запускает производство в Сербии. Об этом 6 декабря сообщили "Ведомости" со ссылкой на основателя компании Леонида Леврана.

Производство в Сербии запустят в феврале-марте 2023 года. По словам Леврана, запустить производство в Сербии решили "в связи с запретом на транзит российской продукции, включая косметическую, по территории Евросоюза".

Левран объяснил, что некоторое сырье не получится ввезти, однако оно необходимо для выпуска продукции. Так, если поставки прекратятся, то придется из Сербии в Россию возить уже готовую продукцию.

Известно, что объем инвестиций составит не более 20 млн рублей. Оборудование отправят из России. Это будут линии розлива собственной сборки, которые компания производит в Петербурге. Пока руководство просчитывает, где будет брать упаковку, этикетки и коробки.

Ранее первую чёрную икру в Ленобласти произведут в 2023 году. Фермеры планируют вырастить первые 350 кг чёрной икры.

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