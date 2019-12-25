Школьница попала в больницу после любви с 23-летним малознакомым петербуржцем

Его разыскивает полиция.

В Приморском районе полиция разыскивает педофила, из-за которого девочка попала в больницу. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным полиции, 15-летняя школьница вступила в половую связь с малознакомым человеком по имени Алексей. После этого девушка попала в больницу с ушибом правой молочной железы и мягких тканей шеи.

Подозреваемым оказался 23-летний петербуржец, его разыскивает полиция.

На Просвещения подросток пытался изнасиловать 14-летнюю девочку.

Фото: Piter.TV