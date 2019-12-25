Осенью в Петербурге высадят более 4 тысяч новых деревьев

Также 13 тысяч кустарников, 205 тысяч тюльпанов.

В Петербурге 1 октября дали старт осеннему месячнику по благоустройству. В нем участвуют городские коммунальные, дорожные и садово-парковые службы. Об этом сообщил аппарат вице-губернатора Николая Бондаренко.

В рамках месячника в городе высадят более 4 тысяч деревьев, 13 тысяч кустарников, 205 тысяч тюльпанов. Также планируется очистить более 7,5 тысячи га зеленых насаждений.

До первых холодов у садовников еще много работы. Они должны подстричь живые изгороди, прочистить кроны деревьев, выполнить работы по уходу за молодыми деревьями. Также предстоит вычистить автомобильные дороги, велодорожки и тротуары.

В Петербурге отменили общегородской осенний субботник.

Фото: pixabay