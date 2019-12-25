Осенью в Ленобласти пройдет инвестиционный форум BRIEF ´ 2020

В нем примут участие 500 гостей со всего мира.

В среду, 30 сентября, Ленинградская область примет Балтийский инвестиционный форум BRIEF ´ 2020; мероприятие является важным экономическим событием в жизни региона. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Известно, что в форуме примут участие свыше 500 резидентов из 10 стран. Они смогут как посетить форум очно, так и поприветствовать других гостей по видеозвязи.

В качестве ключевых тем заявлены создание цепочек добавленной стоимости в Ленинградской области, регионализация международной экономики, поиск инвестиционных и экспортных ниш для местных предприятий в меняющихся условиях.

Губернатор Александр Дрозденко заверил, что власти готовы идти на переговоры в инвесторами в любых ситуациях. Сам глава региона планирует провести пленарное заседание с предприятиями-партнерами.

Кроме того, в рамках форума будет организована биржа деловых контактов, на которой будет возможно напрямую пообщаться с потенциальными компаньонами и представить им свои проекты.

Ранее мы рассказали о том, что новый зимовочный комплекс антарктической станции "Восток" представят в Гатчине.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области