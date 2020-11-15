В Выборге туристы познакомятся с эпохой Суворова этой осенью

Интерактивные проекты будут доступны для туристов в местном центре предпринимательства осенью 2021 года.

В пятницу, 5 февраля, осенью этого года туристы смогут ближе познакомиться с эпохой Суворова в Выборге. Необычные проекты подготовят участники международного проекта "Suvorov" и специалисты Университета ИТМО.

Так, путешественники увидят "Сон Суворова", увидят Digital-выставку, которая расскажет о истории суворовских походов на территории Ленинградской области. Одна из изюминок проекта – суворовское меню. Туристы не просто на словах ознакомятся с кухней того времени, но узнают список ресторанов, где можно попробовать суворовскую кашу и рыбную похлебку.

Ранее мы писали, что администрация Выборгского района получила высокие оценки по результатам работы платформы обратной связи.

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