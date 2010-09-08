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Дрозденко поделился в подписчиками красотой осенней Ленобласти
Сегодня, 10:44
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Дрозденко поделился в подписчиками красотой осенней Ленобласти

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Губернатор назвал осень в регионе "леди в красном".

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко показал подписчикам красоту природы 47-ого региона осенью. Снимки он выложил в своём Telegram-канале.

Дрозденко назвал осень в Ленобласти "леди в красном" и отметил великолепие краснеющих крон деревьев, ярких оттенков клюквы и рябины, а также сочных яблок.

Руководитель традиционно пожелал жителям региона здоровья ми хорошей недели.

Ранее мы сообщили о том, что жителей Ленобласти пригласили стать участниками акции "Цифровой диктант".

Фото: Telegram / Александр ДроZденко

Теги: александр дрозденко, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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