Жителей Ленобласти пригласили стать участниками акции "Цифровой диктант"

Попробовать свои силы в написании теста можно ещё 3 дня.

В воскресенье, 15 октября, всероссийская акция "Цифровой диктант" подойдёт к концу. Жители Ленинградской области смогут попробовать свои силы в написании теста ещё 3 дня. Об этом информирует пресс-службе администрации 47-ого региона.

Задание диктанта состоит из четырёх блоков, первый из которых связан с основами цифрового потребления. Сюда входит знания основных устройств, программ и приложений. Второй блок имеет отношение к цифровым компетенциям (работе с социальными сетями, различными онлайн-сервисами).

Третий раздел даст шанс показать знания в сфере цифровой безопасности и защите персональных данных. Последний блок включает задания об искусственном интеллекте (ИИ) и умных голосовых помощниках.

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Фото: Правительство Ленобласти