Осенний праздник фонтанов в Петергофе пройдет в честь Екатерины Великой

В этом году исполняется 290 лет со дня ее рождения.

В этом году Государственный музей-заповедник "Петергоф" 20 и 21 сентября представит на Большом каскаде новый мультимедийный спектакль #ИМПЕРАТРИЦА2019. Его посвятят Екатерине Великой, рассказали в пресс-службе ГМЗ "Петергоф".

"Зрители Осеннего праздника фонтанов увидят спектакль об одной из самых ярких личностей в истории России. Это рассказ о жизненном пути, о превращении провинциальной девочки-принцессы в Великую Императрицу. Именно она на столетия вперед задала вектор развития государства, кардинальным образом изменила судьбы многих народов, при этом превратив саму историю России в увлекательный и захватывающий роман", – говорится в сообщении.

Для гостей праздника подготовят современное высокотехнологичное шоу с трехмерными проекциями, мощной пиротехникой, лазерными, световыми эффектами и активным видеорядом. Организаторы обещают, что на целый час все желающие смогут погрузиться в XVIII столетие.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге впервые пройдет битва помидорами "Томатина".

Фото: Pixabay