Орнитолог: Теплая зима 2020 года не помешала миграции птиц

Через территорию Ленобласти и Петербурга проходит так называемый Беломоро-Балтийский перелётный путь птиц. По данным председателя городского орнитологического общества, здесь ежегодно мигрируют миллионы птиц более 200 видов.

Орнитолог Владимир Храбрый – кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Зоологического института РАН – рассказал об особенностях миграции птиц в Северо-Западном регионе страны. В разговоре с порталом SciencePop эксперт отметил, что птицы на территории Петербурга существуют в своеобразной обстановке по разным причинам.

Географическое положение города – в северном регионе, близость к Финскому заливу, растительные группировки, принадлежащие к разным регионам лесной зоны, чрезвычайно высокая, хотя и весьма неравномерная, плотность населения, огромные масштабы развития промышленности и городского хозяйства и сильное влияние деятельности человека на всю природу, включая животный мир. Кроме того, в городской черте наличествует мелководная, хорошо прогреваемая и солоноватоводная Невская губа Финского залива, которая для многих птиц служит отличным местом кормежки, отдыха и гнездования – отметил специалист.

Особенностью города является его расположение на узловом участке Беломоро-Балтийского перелетного пути птиц, отметил эксперт. По данным председателя Санкт-Петербургского орнитологического общества Георгия Носкова, здесь ежегодно мигрируют миллионы птиц более 200 видов.

В настоящее время из-за экологической обстановки в городе сохранились лишь относительно небольшие миграционные стоянки птиц, при этом сама их миграция практически не изменилась. Не появлияла на миграцию и теплая зима – все прошло в обычные сроки.

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Фото: Piter.tv