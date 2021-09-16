Андрей Клычков призвал наказать виновных в гибели 10-летней девочки.

Орловский губернатор выступил за возврат смертной казни. Такое заявление чиновник высказал в рамках прямого эфира, который он вел в собственном аккаунте в социальной сети Instagram. Он прокомментировал информацию о том, что полицейские нашли тело пропавшей 18 июня десятилетней девочки. Масштабные поиски ребенка проводились с привлечением квадрокоптера, волонтеров, моторной лодки, водолазов и представителей закона. Глава региона уточнил, что предположительно, преступник лишил ребенка жизни в тот же день, в который школьница исчезла из села Казарь. При этом он заметил, что не готов публично озвучивать версии трагедии.

Ужас в том, что девочка погибла. Надо сделать так, чтобы те люди, кто в этом виноват, понесли заслуженное наказание. Я если честно, к таким людям отношусь очень нетерпимо. И по мне так надо бы возвращать смертную казнь в том числе. Андрей Клычков, глава Орловской области

Чиновник напомнил, что в России пришлось отменить смертную казнь ради членства в ПАСЕ. По мнению Клычкова, такое членство стране "точно не нужно", так как человеческие жизни, а особенно - детей, это самое ценное, что имеет государство.

Известно, что тело 10-летней школьницы найдено в подвале многоквартирного дома в специальном схроне. Ребенок был в одежде, этот фактор позволил ее идентифицировать. По подозрению в совершении преступления задержан сосед девочки- 61-летний местный житель.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве девочки под Орлом.

Фото и видео: Instagram / klychkov_andrey