Полиция задержала подозреваемого в убийстве девочки под Орлом

Мужчина проживал по соседству со своей жертвой.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве девочки под Орлом. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Чиновница заметила, что жертвой стала 10-летняя местная жительница. Ребенка на протяжении трех месяцев искали представители закона и волонтеры. Установлено, что фигурант расследования проживал поблизости от школьницы.

Он был задержан ранее по подозрению в совершении другого преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные по отношению к несовершеннолетнему), и сейчас находится под стражей. Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ

Напомним, что тело погибшей найдено в селе Казарь в подвале дома. В поисках девочки, которая исчезла 18 июня, принимали участие силы Росгвардии, МЧС, Следственного комитета, более 300 полицейских. Они исследовали лесную зону, заброшенные здания и другие объекты. К мероприятиям подключались экипажи на моторной лодке, водолазы и квадрокоптер. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ.

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Фото и видео: Следственный комитет России