Ученые: Оргазм проливает жизнь мужчин

Установили, что оргазм увеличивает продолжительность жизни у мужчин.

Шведские ученые пришли к выводу, что оргазм продлевает жизнь мужской половине человечества. В первую очередь это предохраняет их от инфаркта, инсульта и онкологических заболеваний.

Ученые выяснили, что смертность более активных мужчин, на 50% ниже, чем среди тех, кто этим пренебрегает. Также исследователи полагают, что у испытавших не менее трех оргазмов за неделю риск инсульта снижается вдвое.

Вместе с семяизвержением из организма мужчины выходят концентрированные калий, цинк, лимонная кислота, которые необходимы для выработки спермы, но в большом количестве вредят организму. Таким образом, считают специалисты, частая эякуляция является хорошей профилактикой рака предстательной железы.

Про женщин ученые тоже не забыли. Они пришли к выводу, что частые занятия любовью благоприятно влияют на кожу и замедляют старение, снижают уровень холестерина в крови и предотвращают развития рака груди.

Стоит отметить, что точных данных исследования и количество участников проводимого исследования ученые, имена которых тоже неизвестны, не указали.