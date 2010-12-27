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Ученые: Оргазм проливает жизнь мужчин
Сегодня, 18:43
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nadiputintseva
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Ученые: Оргазм проливает жизнь мужчин

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Установили, что оргазм увеличивает продолжительность жизни у мужчин.

Шведские ученые пришли к выводу, что оргазм продлевает жизнь мужской половине человечества. В первую очередь это предохраняет их от инфаркта, инсульта и онкологических заболеваний.

Ученые выяснили, что смертность более активных мужчин, на 50% ниже, чем среди тех, кто этим пренебрегает. Также исследователи полагают, что у испытавших не менее трех оргазмов за неделю риск инсульта снижается вдвое.

Вместе с семяизвержением из организма мужчины выходят концентрированные калий, цинк, лимонная кислота, которые необходимы для выработки спермы, но в большом количестве вредят организму. Таким образом, считают специалисты, частая эякуляция является хорошей профилактикой рака предстательной железы.

Про женщин ученые тоже не забыли. Они пришли к выводу, что частые занятия любовью благоприятно влияют на кожу и замедляют старение, снижают уровень холестерина в крови и предотвращают развития рака груди.

Стоит отметить, что точных данных исследования и количество участников проводимого исследования ученые, имена которых тоже неизвестны, не указали.  

Теги: новости науки , новости спб , оргазм
Категории: Лента новостей Мировые новости

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