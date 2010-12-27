Организм американца после болезни начал сам вырабатывать алкоголь

Редкое плохо диагностируемое состояние развилось у мужчины после лечения антибиотиками. Данное состояние называется "Синдром авто-пивоварения (ABS)".

Американец долгие годы страдал "синдромом авто-пивоварения".

Все началось в 2011 году, когда после травмы пальца американец прошел лечение антибиотиками. У мужчины начались вспышки немотивированной агрессии, которые сменялись апатией. Сознание иногда было затуманенным, начались провалы в памяти. Мужчина обратился к психиатрам, которые назначили ему психотропные вещества, но лечение не помогало.

Странным оказалось и то, что у мужчины в крови был обнаружен алкоголь, хотя мужчина не пил. Помочь страдающему от странного состояния пациенту помогли в Ричмондском университете. Они выяснили, что после приема антибиотиков в организме мужчины стали аномально развиваться дрожжи Saccharomyces cerevisiae и ассоциированный с ними грибок. Из-за них после приема углеводсодержащей пищи в организме начинал вырабатываться этанол.

После лечения антигрибковыми препаратами мужчина выздоровел. В Ричмондском университете сообщают, что данное заболевание очень редкое и трудно диагностируется.

Фото: Рixabay