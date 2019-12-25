В Петербурге организаторов концертов обязали сообщать властям число зрителей и их возраст

Губернатор Петербурга Александр Беглов также установил личную ответственность чиновников за нарушение правил санитарной безопасности.

В Северной столице обязали организаторов мероприятий сообщать властям города число зрителей и возраст посетителей концертов. Об этом сообщает комитет по культуре Петербурга.

Теперь организаторы обязаны обосновать численность посетителей и информировать об их возрасте.

Комитет по культуре определяет максимально допустимое количество посетителей мероприятия, исходя из конструктивных и иных особенностей места его проведения комитет по культуре Петербурга.

Напомним, что с 4 декабря запрещается доступ лиц до 16 лет на любые мероприятия. Кроме того, заполняемость залов не может превышать 25%, однако окончательное число зрителей.

Ранее мы сообщали о том, что Шнуров раскритиковал Смольный за новогодние запреты. Певец заявил, что вирус не смотрит в календарь и не приходит только в выходные и праздники.

Фото: pixabay