Организаторы подпольного казино на Энтузиастов получили условные сроки

Одна из них отличилась еще и наездом на полицейского.

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес решение по делу трех организаторов подпольного казино на проспекте Энтузиастов. Об этом 18 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как установил суд, весной 2017 года Юлия Байбарина, Елена Цибина и Галина Рыжова решили проводить в квартире в доме №22 по проспекту Энтуазистов азартные игры. Женщины закупили игровое оборудование и стали приглашать на ночные сеансы игр неограниченный круг лиц посредством рассылки сообщений. Женщины встречали пришедших гостей, пополняли виртуальные счета, принимая от гостей деньги за игровые кредиты. Прибыль от организации азартных вечером распределялась между дамами по их усмотрению.

Кроме того, стало известно, что в сентябре 2017 года Рыжова, пойманная на месте подпольного казино и попытавшаяся избежать уголовной ответственности, умышленно наехала на своем автомобиле на полицейского. Страж порядка зацепился за ручку и окно автомобиля, но Рыжова не сбавила скорости и тащила полицейского по асфальту, пока тот не упал. С места преступления женщина скрылась.

В суде дамы признали свою вину. Байбарина получила полтора года лишения свободы условно, Цибина – два года, Рыжова – два с половиной.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге у трех наркодилеров нашли почти 4 кг наркотика.

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