В Петербурге у трех наркодилеров нашли почти 4 кг наркотика

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В Петербурге задержали трех мужчин, которых подозревают в хранении и сбыте наркотиков. Об этом сообщает ИА "Журналистские расследования" (АЖУР).

В ходе спецоперации, проходившей с 16 по 17 декабря, у дома №36 по улице Салова стражи порядка задержали 25-летнего мужчину. При нем нашли наркотик массой 283 г.

После полицейские задержали 30-летнего мужчину. В его квартире обнаружили коробку с наркотиком массой 898 г и восемь полиэтиленовых пакетов с запрещенным веществом. Общий вес изъятого наркотического средства составил 2814 г.

В ходе дальнейшего расследования был найден еще один подозреваемый. 29-летнего мужчину изобличили в хранении и сбыте растительного наркотика. По месту его проживания нашли коробку с веществом общей массой 75 г, стеклянную миску с наркотиком 15 г и пакет массой 57 г. Также были найдены стаканчики с ростками наркосодержащего растения, патроны и пистолет. Общий вес изъятого вещества составил 638 г.

Всего полицейские нашли и изъяли 3,75 кг наркотика. По факту случившегося были возбуждены уголовные дела.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали брянского наркодилера с килограммом наркотиков.

Фото: Piter.TV