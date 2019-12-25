  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Организаторы межвузовских чемпионатов FutureSkills получат субсидии в Петербурге
Сегодня, 17:58
85
smirenny

Организаторы межвузовских чемпионатов FutureSkills получат субсидии в Петербурге

0 0

Субсидии получат НКО в области образования, просвещения и науки.

Социально ориентированные некоммерческие организации получат субсидии, сообщили в Смольном. 

Таким образом администрация города возместит затраты на проведение межвузовских чемпионатов по профмастерству в рамках проекта FutureSkills и развития движения "Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия". 10 миллионов рублей будет выделено для НКО в области образования, просвещения и науки. 

Губернатор Петербурга отметил, что подобные соревнования как FutureSkills и движение Worldskills помогают повышать престиж рабочих и инженерных профессий, а молодым людям обрести уверенность в своих силах – найти дело и зарабатывать деньги  своим талантом и умениям.

Ранее мы писали, что Петровский колледж обновили после получения федерального гранта.

Фото: Pixabay

Теги: futureskills, субсидии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии