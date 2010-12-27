Организаторы квеста "Чистые игры: супергерои Выборга" рассказали о призах для победителей

Все участники получат оружие для битвы и угощения для восстановления сил, а победители — призы. Уборка пройдет с раздельным сбором, часть сырья отправится на переработку.

В парке за стадионом "Авангард" 8 июня 2019 года состоится экологический квест "Чистые игры: супергерои Выборга".

Старт – 8 июня в 11:30. Жители города объединятся в команды, чтобы победить мусорного дракона и очистить любимое место отдыха. Все участники получат оружие для битвы и угощения для восстановления сил, а победители — призы. Уборка пройдет с раздельным сбором, часть сырья отправится на переработку.

В Выборге игра пройдет уже в третий раз.

Редакция Piter.TV связалась с организатором квеста "Чистые игры: супергерои Выборга" Кариной Ивченко и соорганизатором – МАУ "Дом молодежи":

Квесты "Чистые игры" проходят по всей стране, за 4 года прошло 580 квестов. Ребята бесплатно делятся своей методикой и консультируют, любой может организовать квест сам, найдя ресурсы. Я являюсь координатором проекта по Ленинградской области. В Выборге сама провожу игры, потому что родилась тут и люблю свой город, хоть и живу уже в Санкт-Петербурге. 8 июня будет Летний кубок чистоты, игры пройдут параллельно в 20 городах. В нашем городе игры всегда проходят в тематике: были рыцари, ковбои и индейцы, 8 июня будут супергерои, а 21 сентября – пираты. Ждём всех! рассказала Карина Ивченко

Про призы и количество участников:

Победителями обычно становятся 5-7 команд. Им вручают сертификаты на обучение, развлечение и отдых. В это раз призы предоставили восемь местных компаний. В двух предыдущих квестах участвовали по 60 человек, в этот раз зарегистрировались 40, но, думаю, придет их около 60, так как не все заранее регистрируются. подытожила она

Об организации, дополнительных баллах и командах:

Дом молодежи предоставляет волонтеров для проведения "Чистых игр", кроме того мы договариваемся с ООО "РАСЭМ", чтобы они вывезли весь собранный мусор после игр. Также мы заказываем продукцию: бэйджи, сертификаты и так далее. В процессе наши волонтеры будут загадывать загадки на тему окружающей среды участникам. Дополнительные баллы будут начисляться за костюмы, сдачу батареек и крупногабаритного мусора. Всего зарегистрировано 12 команд, в том числе команда от Дома Молодежи. рассказали в МАУ "Дом молодежи"

Бесплатно зарегистрироваться экологический квест "Чистые игры: супергерои Выборга" можно здесь - cleangames.ru/events/vbg3.