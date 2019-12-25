Организаторы ещё не решили, как пройдет Евро-2020 в Петербурге

Стороны продолжают следить за ситуацией.

В пятницу, 2 октября, стало известно, что организаторы Чемпионата Европы-2020 рассматривают несколько сценариев проведения турнира, сообщили в ТАСС.

Чемпионат должны были провести с 12 июня по 12 июля, однако, учитывая эпидемическую ситуацию, турнир было решено перевести на следующий год: с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Организаторы отмечают, что доля неопределенности есть, знать наверняка, что будет, пока возможности нет. Задействованные в организации стороны мониторят ситуацию и обмениваются полученной информацией.

Напомним, что в Северной столице пройдут три матча групповой стадии и один четвертьфинал

Ранее мы писали, что в Петербурге планируют провести хоккейный матч для привлечения туристов.

Фото: Pixabay