Организаторы "Евровидения" прокомментировали слухи об отмене конкурса

В настоящий момент изучаются другие возможные сценарии его проведения.

Организаторы "Евровидения" продолжают подготовку к проведению международного музыкального конкурса. Он состоится, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса. Об этом сообщил собеседник интернет-издания "Инфореактор" из Европейского вещательного союза (EBU).

Ранее появились слухи, что "Евровидение" перенесли на следующий год. Однако в EBU заявили, что подготовка к конкурсу идет, при этом предпринимаются все необходимые меры безопасности, рекомендованные ВОЗ.

Организаторы отметили, что внимательно наблюдают за ситуацией, которая складывается в Европе из-за инфекции. Параллельно с подготовкой конкурса изучаются другие возможные сценарии его проведения. В обсуждении участвуют европейские вещательные компании AVROTROS, NPO и NOS, а также власти Роттердама. Отменять конкурс пока не планируют.

До "Евровидения" осталось около двух месяцев. По словам организаторов конкурса, ситуация с распространением коронавируса в Европе и Нидерландах очень изменчива. Это не позволяет принять окончательного решения по поводу проведения мероприятия.

В этом году "Евровидение" пройдет 12-16 мая в Нидерландах. Россию на конкурсе будет представлять рейв-группа Little Big. Музыканты выступят с песней Uno.

Ранее мы писали, что солист Little Big назвал адом съемки клипа для "Евровидения".

Видео: YouTube / Eurovision Song Contest