  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Организацией похорон подростка, застреленного в Колпино, занимаются обе семьи
Сегодня, 15:00
63
nastya960

Организацией похорон подростка, застреленного в Колпино, занимаются обе семьи

0 0

Напомним, в субботу, 7 марта, в парадной дома по улице Ижорского батальона нашли тело 14-летнего школьника с огнестрельным ранением головы.

Семьи пострадавшего и потерпевшего вместе занимаются организацией похорон мальчика, застреленного в Колпино в прошедшие выходные. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" сообщил адвокат подозреваемого.

Также мальчик, который случайно выстрелил в лучшего друга, будет присутствовать на его похоронах. Сейчас он находится под домашним арестом.

Напомним, в субботу, 7 марта, в парадной дома по улице Ижорского батальона нашли тело 14-летнего школьника с огнестрельным ранением головы. В совершении преступления подозревают сына судьи, который до 7 мая находится под домашним арестом. Он свою вину уже признал, обвинение ему пока не предъявили.

Фото: Piter.TV

Теги: колпино, похороны
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии